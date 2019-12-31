2019-12-31T13:12:31+03:00
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония покинут редакцию из-за угроз Таллина

С 1 января 2020 года трудовые отношения с эстонским подразделением российского информагентства будут разорваны. В МИА "Россия сегодня" уверены, что временно
Ольга МАТЫС
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На фото официальный спикер российского МИД Мария Захарова проводит еженедельный брифинг в оранжевом жилете в поддержку коллег из Sputnik ЭстонияНа фото официальный спикер российского МИД Мария Захарова проводит еженедельный брифинг в оранжевом жилете в поддержку коллег из Sputnik ЭстонияФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Из-за реальной угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей сотрудники Sputnik Эстония вынуждены прекратить свою работу в редакции. Об этом сообщили в официальном заявлении МИА "Россия сегодня", с указанием, что и Sputnik Эстония, и "Россия сегодня" поддержали своих коллег в Таллине. Также российское информагентство уверило эстонских журналистов, что ради их безопасности и обеспечения их права на информационную деятельность будут приняты все необходимые юридические меры.

- К сожалению, опыт показывает, что несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе - реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным, - говорится в заявлении. Также МИА "Россия сегодня" выразило благодарность всем сочувствующим - журналистам, политикам, общественным деятелям - и крайне резко оценило действия эстонских властей.

- Действия эстонского режима в отношении граждан своей страны считаем открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС.

Напомним, что ситуация вокруг Sputnik Эстония обострилась после угроз эстонских правоохранительных служб в адрес журналистов редакции. В посланиях говорилось о возможном уголовном преследовании, в случае если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». Ранее Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд с просьбой не допускать ареста журналистов за их профессиональную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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