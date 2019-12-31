Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-31T13:26:14+03:00

Президент России и украинский лидер обсудили заключение газового контракта и выразили надежду на полное прекращение огня в Донбассе

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Владимир Путин 31 декабря провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как сообщают в офисе украинского президента, главы государств поздравили друг друга с наступающим новым годом, а также с завершением процедуры обмена. Напомним, 29 декабря состоялся обмен задержанными между Киевом и Донбассом. В ходе переговоров президенты договорились начать подготовку к еще одной процедуре обмена:

- Договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинский, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине. - сказано в сообщении.

Еще одной темой, какую затронули Владимир Путин и Владимир Зеленский, стало заключение соглашения на поставку и транзит российского газа. Стороны подписали контракт сроком на пять лет, одновременно "Газпром" и "Нафтогаз" отказались от взаимных судебных претензий.

- Президенты выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе начнется в ближайшее время, - сообщают в офисе президента Зеленскго.

ИСТОЧНИК KP.RU