Голикова назвала многодетные семьи российской «фишкой»

СЕГОДНЯ 13:38 2019-12-31T13:41:53+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что в России исторически в семьях было много детей. И это отличительная черта нашей страны, считает политик. Об этом она сказала в интервью телеканалу «Россия-24».

- В России всегда была большая патриархальная такая семья, семья, в которой было много детей, и это было большим счастьем. И, в общем, мне кажется, что для России это вот такая, если можно сказать, фишка, если есть семья, в которой все-таки два-три ребенка, - сказала вице-премьер.

Она уверена, что России нужен курс на увеличение числа детей в семьях. Напомним, во время послания Федеральному Собранию в 2019 году президент Владимир Путин много говорил о демографической политике – его тезисы стали основой для ряда программ национальных проектов, в рамках которых увеличивается число детских садов, включая учреждения ясельного типа для малышей от 1,5 лет. Для многодетных семей снизили налоговую нагрузку, увеличили пособия, разработаны льготные программы по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU