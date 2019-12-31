В Госдуме отреагировали на предложение Латвии платить за общение на русском
Во вторник 31 декабря член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина высказалась по поводу недавней идеи депутатов Рижской думы оформить плату за общение между сотрудниками компаний и клиентами на русском языке. Известны даже расценки - 10 евро за 5 минут общения по-русски. Панина назвала это предложение "чудовищным" и посчитала, что парламентарии Латвии просто хотят усилить международную рознь между двумя государствами.
Депутат напомнила, что русскоязычное население стало самым притесняемым по языковому принципу - его лишают права учиться на родном языке, работать и пользоваться русскоязычными медиа.
- Но даже на фоне всего того, что мы видели на Украине и в странах Балтии, предложения латышского политика заставить русскоговорящих граждан платить своего рода «дань» за использование русского языка в преимущественно русскоязычной Риге выглядит чудовищно, - цитирует Елену Панину "Интерфакс".
Напомним, что ранее kp.ru стало известно о временном приостановлении работы русскоязычного СМИ - эстонского отделения информагентства Sputnik. Причиной для таких мер стали угрозы эстонских властей об уголовном преследовании журналистов.
ИСТОЧНИК KP.RU