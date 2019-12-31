2019-12-31T13:51:56+03:00
Политика

В Госдуме отреагировали на предложение Латвии платить за общение на русском

В думском комитете по международным делам подозревают латвийских парламентариев в разжигании розни
Ольга МАТЫС
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В Госдуме посчитали инициативу латвийских депутатов ввести плату за общение на русском чудовищнойВ Госдуме посчитали инициативу латвийских депутатов ввести плату за общение на русском чудовищнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник 31 декабря член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина высказалась по поводу недавней идеи депутатов Рижской думы оформить плату за общение между сотрудниками компаний и клиентами на русском языке. Известны даже расценки - 10 евро за 5 минут общения по-русски. Панина назвала это предложение "чудовищным" и посчитала, что парламентарии Латвии просто хотят усилить международную рознь между двумя государствами.

Депутат напомнила, что русскоязычное население стало самым притесняемым по языковому принципу - его лишают права учиться на родном языке, работать и пользоваться русскоязычными медиа.

- Но даже на фоне всего того, что мы видели на Украине и в странах Балтии, предложения латышского политика заставить русскоговорящих граждан платить своего рода «дань» за использование русского языка в преимущественно русскоязычной Риге выглядит чудовищно, - цитирует Елену Панину "Интерфакс".

Напомним, что ранее kp.ru стало известно о временном приостановлении работы русскоязычного СМИ - эстонского отделения информагентства Sputnik. Причиной для таких мер стали угрозы эстонских властей об уголовном преследовании журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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