Путин присвоил звания «народных артистов» Ангелине Вовк и Игорю Николаеву

СЕГОДНЯ 13:56 2019-12-31T14:04:09+03:00

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Президент подписал указ о присвоении званий «Народных артистов». Текст документа опубликован на портале правовой информации.

- За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», - сказано в указе, награждаются трое артистов: телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин, а также композитор Игорь Николаев.

Ангелина Вовк вела программы «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!» и самую новогоднюю передачу "Голубой огонек", просмотр которой стал для многих россиян традицией. Как в стране будут провожать 2019 год, следит в онлайн-трансляции сайт kp.ru.

В марте 2019 года президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову.

ИСТОЧНИК KP.RU