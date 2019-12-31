2019-12-31T14:04:09+03:00
Общество

Путин присвоил звания «народных артистов» Ангелине Вовк и Игорю Николаеву

Артисты получат награды «за большой вклад в области культуры и искусства»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Ангелина Вовк была ведущей "Голубого огонька"Ангелина Вовк была ведущей "Голубого огонька"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент подписал указ о присвоении званий «Народных артистов». Текст документа опубликован на портале правовой информации.

- За большие заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Народный артист Российской Федерации», - сказано в указе, награждаются трое артистов: телеведущая Ангелина Вовк, музыкант Сергей Жилин, а также композитор Игорь Николаев.

Ангелина Вовк вела программы «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!» и самую новогоднюю передачу "Голубой огонек", просмотр которой стал для многих россиян традицией. Как в стране будут провожать 2019 год, следит в онлайн-трансляции сайт kp.ru.

В марте 2019 года президент Владимир Путин присвоил звание народного артиста Михаилу Пореченкову.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%
В Кремле сообщили о том, что мощностей для запуска «Северного поток-2» достаточно
Путин присвоил звания «народных артистов» Ангелине Вовк и Игорю Николаеву
В Госдуме отреагировали на предложение Латвии платить за общение на русском
Голикова назвала многодетные семьи российской «фишкой»
Путин и Лукашенко по телефону обсудили поставки нефти в Беларусь
Путин провел телефонный разговор с Зеленским: Поздравили друг друга с новым годом и договорились провести новый обмен задержанными
Сотрудники Sputnik Эстония покинут редакцию из-за угроз Таллина
Новогодняя серия "Нового Простоквашино": "Союзмультфильм" выпустил свежий эпизод
Россия и Молдавия продлили контракт на поставку газа
Новый Год без детских травм, петард и "ватрушек": травматолог Центра Рошаля советует следить за детьми в праздники
Герхард Шрёдер назвал санкции США против "Северного потока-2" бесцеремонными
В Кремле опровергли информацию о планах провести послание президента Федеральному Собранию в марте
Участник обмена между Киевом и Донбассом обвинил СБУ в фабрикации дел
Новогоднее обращение, которое будет смотреть Трамп: Ким Чен Ын собирается представить «новый путь» развития отношений с США
"Нафтогаз" поблагодарил США за санкции против "Северного потока-2"
Мария Захарова о политике США: «Положили ноги на мировой стол»
Медведев назвал компромиссом пятилетни договор по газу с Украиной
Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
С 1 января россиянам ограничат максимальный размер долга
В МИД России ответили на заявление посла США о виновниках начала Второй мировой войны