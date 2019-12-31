В Кремле сообщили о том, что мощностей для запуска «Северного поток-2» достаточно

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-31T14:18:23+03:00

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Газопровод «Северный поток-2» запустят, несмотря на санкции США. Это подтвердили в Кремле. Ранее американский президент Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год, где было прописано о санкциях в отношении иностранных компаний, занятых строительством газопровода. В России сообщили, что в связи с этим сроки реализации проекта увеличатся, но тем не менее «Северный поток-2» будет достроен.

- Мощности для этого есть,- сообщили в Кремле.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что задержка в реализации проекта составит несколько месяцев. ГАз по магистрали запустят до конца 2020 года. Для продолжения работы по прокладке газовых труб, используют судно "Академик Черский", предварительно корабль дооснастят.

В Германии осудили введение американских санкций против "Северного потока-2", действия властей США назвали вмешательством во внутренние дела Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU