2019-12-31T14:39:41+03:00
Общество

В Кремле назвали главное достижение и неудачу года

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что есть резервы для наращивания темпов экономики страны
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий ПесковДмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Главным достижение года в Кремле считают остановку снижения уровня благосостояния граждан. Об этом журналистам во вторник 31 декабря сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Президент на это отвечает достаточно традиционно, какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей,- приводит его слова «Интерфакс».

Уровень благосостояния россиян за последние три года либо оставался неизменным, либо падал. В Кремле это назвали «негативной тенденцией», которую в 2019 году удалось остановить.

- Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс, - сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что в России есть резервы для наращивания темпов экономики несмотря на санкции. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в декабре оборонный бюджет на 2020 год, и ввел санкции в отношении «Северного потока-2».

Как будет развиваться страна в ближайшие годы, расскажет президент Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию. Выступление назначено на 15 января.

Главной неудачей 2019 года Песков назвал «скромные темпы роста экономики», также об этом на встрече с членами правительства сказал несколько дней назад глава государства. Решить эту проблему планируют в том числе с помощью национальных проектов.

- Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, - отметил представитель Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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