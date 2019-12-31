В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Главным достижение года в Кремле считают остановку снижения уровня благосостояния граждан. Об этом журналистам во вторник 31 декабря сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Президент на это отвечает достаточно традиционно, какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей,- приводит его слова «Интерфакс».
Уровень благосостояния россиян за последние три года либо оставался неизменным, либо падал. В Кремле это назвали «негативной тенденцией», которую в 2019 году удалось остановить.
- Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но, тем не менее, тенденция ушла в плюс, - сказал пресс-секретарь главы государства.
Он добавил, что в России есть резервы для наращивания темпов экономики несмотря на санкции. Напомним, президент США Дональд Трамп подписал в декабре оборонный бюджет на 2020 год, и ввел санкции в отношении «Северного потока-2».
Как будет развиваться страна в ближайшие годы, расскажет президент Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному собранию. Выступление назначено на 15 января.
Главной неудачей 2019 года Песков назвал «скромные темпы роста экономики», также об этом на встрече с членами правительства сказал несколько дней назад глава государства. Решить эту проблему планируют в том числе с помощью национальных проектов.
- Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, - отметил представитель Кремля.
ИСТОЧНИК KP.RU