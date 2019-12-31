Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-31T15:03:44+03:00

Ранее Медведев поручил оформить все документы по нацпроектам до 31 декабря - раньше процесс затягивался на более долгие сроки - а финансирование программы не начиналось Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр подписал все необходимые документы - значит, первые деньги на нацпроекты будут получены уже в январе

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Во вторник 31 декабря стало известно, что все необходимые для начала финансирования программы национальных проектов документы уже подготовлены, подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и выпущены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.

- Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, - цитирует Осипова ТАСС, - Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было.

Также Олег Осипов процитировал журналистам мнение вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко отметил огромный объем работы, проделанной, чтобы начать финансирование нацпроектов в январе 2020 года:

- Подготовлен значительный объем документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить, - передал Осипов слова Чуйченко.

Ранее kp.ru рассказывал, что, по мнению Дмитрия Пескова, главным достижением 2019 года стала остановка снижения уровня благосостояния россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU