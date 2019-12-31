Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Во вторник 31 декабря стало известно, что все необходимые для начала финансирования программы национальных проектов документы уже подготовлены, подписаны премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и выпущены. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Медведева Олег Осипов.
- Дмитрий Медведев подписал документы, необходимые для финансирования национальных проектов в 2020 году, - цитирует Осипова ТАСС, - Это позволит начать финансирование федеральных и региональных проектов уже в январе, чего раньше никогда не было.
Также Олег Осипов процитировал журналистам мнение вице-премьер правительства, руководитель аппарата Константин Чуйченко отметил огромный объем работы, проделанной, чтобы начать финансирование нацпроектов в январе 2020 года:
- Подготовлен значительный объем документов. Некоторые коллеги не покидали рабочие места несколько дней подряд. Теперь Минфин в самом начале января может раскассировать средства, а регионы начать их тратить, - передал Осипов слова Чуйченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU