Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-31T15:29:25+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник 31 декабря поздравил всех россиян с Новым годом. Сообщение Медведева опубликовали на официальном сайте Правительства России в 15:00 по московскому времени - именно тогда жители Чукотки и Камчатки вступили в 2020 год.

- Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом! - поздравил всех россиян Дмитрий Медведев.

Следить в прямом эфире за встречей (а для кого-то уже и празднованием) Нового года можно на сайте kp.ru - здесь можно найти трансляции новогодних салютов, поздравлений, подборки праздничных программ и мест для торжеств в разных городах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752781" frameborder="0"></iframe> Медведев поздравил россиян с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU