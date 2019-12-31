2019-12-31T15:29:25+03:00
Новый год 2020

Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"

Для жителей России 2020 год уже настал на Камчатке и Чукотке. Опубликовано новогоднее поздравление Дмитрия Медведева
Ольга МАТЫС
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В новогоднем обращении Медведев пожелал россиянам здоровья и благополучияВ новогоднем обращении Медведев пожелал россиянам здоровья и благополучияФото: REUTERS
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник 31 декабря поздравил всех россиян с Новым годом. Сообщение Медведева опубликовали на официальном сайте Правительства России в 15:00 по московскому времени - именно тогда жители Чукотки и Камчатки вступили в 2020 год.

- Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом! - поздравил всех россиян Дмитрий Медведев.

Следить в прямом эфире за встречей (а для кого-то уже и празднованием) Нового года можно на сайте kp.ru - здесь можно найти трансляции новогодних салютов, поздравлений, подборки праздничных программ и мест для торжеств в разных городах.

Медведев поздравил россиян с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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