Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник 31 декабря поздравил всех россиян с Новым годом. Сообщение Медведева опубликовали на официальном сайте Правительства России в 15:00 по московскому времени - именно тогда жители Чукотки и Камчатки вступили в 2020 год.
- Дорогие друзья! Совсем скоро наступит 2020 год и на наших календарях появится эта красивая цифра. Я хочу, чтобы наступающий год был для вас удачным, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше, чтобы ваши близкие, ваши дети, ваши родители были здоровы. Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие. Я хочу, чтобы у вас всё было хорошо. С новым, 2020 годом! - поздравил всех россиян Дмитрий Медведев.
Следить в прямом эфире за встречей (а для кого-то уже и празднованием) Нового года можно на сайте kp.ru - здесь можно найти трансляции новогодних салютов, поздравлений, подборки праздничных программ и мест для торжеств в разных городах.
Медведев поздравил россиян с Новым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU