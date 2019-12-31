2019-12-31T17:48:45+03:00
Политика

Владимир Путин поздравил Зеленского с Новым годом

Главы государств обсудили соглашения по транзиту газа
Ася КУЗНЕЦОВА
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Москва и Киев 20 декабря подписали договор о газовом сотрудничестве и заключили контракт по транзиту сроком на пять лет / Фото: Михаил Метцель ТАССМосква и Киев 20 декабря подписали договор о газовом сотрудничестве и заключили контракт по транзиту сроком на пять лет / Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Президент России Владимир Путин по телефону обменялся новогодними поздравлениями с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора также была затронута тема соглашений по газу, заключённых между Киевом и Москвой.

Дана позитивная оценка проведенному 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу „всех установленных на всех установленных“. Констатировано, что это идет в русле договоренностей, достигнутых на саммите „нормандской четверки“ в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия, - сказано в пресс-релизе Кремля.

На странице офиса Зеленского в Facebook отмечается, что главы России и Украины «договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся на Украине».

Напомним, 20 декабря Москва и Киев подписали договор о газовом сотрудничестве и заключили контракт по транзиту сроком на пять лет. Кроме того, «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. В Киеве сообщили, что уже получили все деньги, а в Москве такой исход назвали компромиссным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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