Мужчина напал на картину Пабло Пикассо в Лондоне

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-31T18:38:07+03:00

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20-летний мужчина напал на картину Пабло Пикассо в лондонской галерее современного искусства Тейт 28 декабря. Стоимость полотна оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

Произведение Пикассо «Бюст женщины» с изображением художницы и фотографа Одры Маар, написанное в 1944 году, было разорвано в результате нападения и убрано из экспозиции. Представители галереи Тейт не уточняют степень ущерба и отмечают, что состояние картины оценят эксперты.

Нападавший Шакил Мэсси не признал в суде свою вину, его оставили под стражей до 30 января, когда пройдёт досудебное слушание.

Картина Пабло Пикассо «Бюст женщины» нашли ранее в Нидерландах после того, как она 20 лет считала украденной. Сайт kp.ru уточнял, что в 1999 году её украли с яхты саудовского шейха.

ИСТОЧНИК KP.RU