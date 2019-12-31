2019-12-31T18:38:07+03:00
В мире

Мужчина напал на картину Пабло Пикассо в Лондоне

Преступник свою вину отрицает
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В результате нападения картина получила серьезные повреждения.В результате нападения картина получила серьезные повреждения.
Изменить размер текста:

20-летний мужчина напал на картину Пабло Пикассо в лондонской галерее современного искусства Тейт 28 декабря. Стоимость полотна оценивается в 20 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает BBC.

Произведение Пикассо «Бюст женщины» с изображением художницы и фотографа Одры Маар, написанное в 1944 году, было разорвано в результате нападения и убрано из экспозиции. Представители галереи Тейт не уточняют степень ущерба и отмечают, что состояние картины оценят эксперты.

Нападавший Шакил Мэсси не признал в суде свою вину, его оставили под стражей до 30 января, когда пройдёт досудебное слушание.

Картина Пабло Пикассо «Бюст женщины» нашли ранее в Нидерландах после того, как она 20 лет считала украденной. Сайт kp.ru уточнял, что в 1999 году её украли с яхты саудовского шейха.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС
Мужчина напал на картину Пабло Пикассо в Лондоне
Трамп похвалил ФСБ за предотвращение терактов, о которых США предупредили Россию
Владимир Путин поздравил Зеленского с Новым годом
Лукашенко и Медведев договорились о поставке российских углеводородов
В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа
Утилизировать ёлку в Москве можно с 5 января
В российских школах введут антиалкогольные уроки
В США найден мертвым российский пилот
Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей
Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу
Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%