2019-12-31T19:33:52+03:00
В мире

Минобороны Британии хотело сделать Россию членом НАТО

План подразумевал особое членство в альянсе
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Предложение вступления России в НАТО должно было снизить недовольство и сопротивление Москвы планам по расширению альянсаПредложение вступления России в НАТО должно было снизить недовольство и сопротивление Москвы планам по расширению альянсаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство обороны Великобритании выступало с инициативой включить Россию в состав НАТО в 1995 году, сообщило The Guardian, ссылаясь на Малколма Рифкинда, бывшего главу ведомства.

Секретный план, предложенный Рифкиндом, подразумевал снижение недовольства и сопротивления России планам по расширению альянса. При этом Москва приобрела бы статус членства в новой категории: ей нельзя было бы участвовать в заседаниях Международного военного штаба альянса, также у неё бы не было права вето на решения НАТО и гарантий коллективной безопасности.

Оно [членство], однако, дало бы России формальный статус в НАТО, — отметил Рифкинд.

Он также добавил, что такое решение должно было помочь в сближении практики и доктрины стран.

Мы должны были сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Нам нужно было помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной, — пояснил экс-глава Минобороны Британии.

Ранее сайт kp.ru публиковал комментарий одного из ведущих скандинавских политологов о том, почему Макарон заявляет о «смерти мозга» Северо-атлантического альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова назвала самый сложный и самый радостный момент 2019 года
Суд арестовал счета богатейшей женщины Африки
Минобороны Британии хотело сделать Россию членом НАТО
В столице Ингушетии неизвестные напали на пост ДПС
Мужчина напал на картину Пабло Пикассо в Лондоне
Трамп похвалил ФСБ за предотвращение терактов, о которых США предупредили Россию
Владимир Путин поздравил Зеленского с Новым годом
Лукашенко и Медведев договорились о поставке российских углеводородов
В «Нафтогазе» сообщили, при каких условиях могут начаться переговоры о прямых закупках российского газа
Утилизировать ёлку в Москве можно с 5 января
В российских школах введут антиалкогольные уроки
В США найден мертвым российский пилот
Протестующие пошли на штурм посольства США в Багдаде
Путин увеличит госпремии благотворителям и правозащитникам до 10 миллионов
Новогоднее поздравление Дмитрия Медведева 2020: "Чтобы этот год принёс и вам, и всей нашей стране благополучие"
Новогоднее обращение Владимира Путина-2020: Наше единство - основа достижения любых самых высоких целей
Медведев одобрил финансирование нацпроектов на 2020 год
Без "апокалиптических сценариев": Песков рассказал, как идут переговоры с Минском по газу
Трамп впервые попал в «рейтинг восхищения» американцев
В Кремле назвали главное достижение и неудачу года
Инфляция в России в 2019 году составила 3%