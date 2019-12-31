Минобороны Британии хотело сделать Россию членом НАТО

СЕГОДНЯ 19:33 2019-12-31T19:33:52+03:00

Предложение вступления России в НАТО должно было снизить недовольство и сопротивление Москвы планам по расширению альянса Фото: REUTERS

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Министерство обороны Великобритании выступало с инициативой включить Россию в состав НАТО в 1995 году, сообщило The Guardian, ссылаясь на Малколма Рифкинда, бывшего главу ведомства.

Секретный план, предложенный Рифкиндом, подразумевал снижение недовольства и сопротивления России планам по расширению альянса. При этом Москва приобрела бы статус членства в новой категории: ей нельзя было бы участвовать в заседаниях Международного военного штаба альянса, также у неё бы не было права вето на решения НАТО и гарантий коллективной безопасности.

Оно [членство], однако, дало бы России формальный статус в НАТО, — отметил Рифкинд.

Он также добавил, что такое решение должно было помочь в сближении практики и доктрины стран.

Мы должны были сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Нам нужно было помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной, — пояснил экс-глава Минобороны Британии.

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ИСТОЧНИК KP.RU