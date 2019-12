Власти США отправили дополнительные силы для защиты посольства в Багдаде

Министр обороны США Марк Эспер заявил о тесной работе Пентагона с Госдепартаментом по вопросу направления дополнительных сил на защиту посольства США в Ираке.

В сообщении главы Пентагона сказано, что США предприняли действия для обеспечения безопасности военного и дипломатического персонала в Ираке и права граждан США на самооборону. Также в официальном заявлении отмечается, что США, как и все страны, исходят из того, что власти Ирака посодействуют обеспечению безопасности персонала дипмиссии Америки.

- Призываем правительство Ирака выполнить свои соответствующие международные обязательства, - добавил Марк Эспер.

Напомним, что протест, в котором были подожжены двери посольства США в Багдаде, началась после похорон жертв авиаудара США по иракской ячейке «Хезболла». Демонстранты жгли флаги Америки, разбили камеры видеонаблюдения и забрасывали посольство камнями и бутылками. Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения протестующих на посольство.

Протестующие в Багдаде пытаются проникнуть в здание посольства США. #IRGC backed terrorists of Kataib Hezbollah (#Iraq #PMU's 45th Brigade) are now trying to enter the main building of #US Embassy in #Baghdad's #GreenZone. If they enter that building, #US Private Contractors responsible for its protection will shoot & kill them. https://t.co/F3wPBmQIBp