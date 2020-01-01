Российская молодежка в 1/4 финала ЧМ по хоккею сыграет с командой Швейцарии

1 Янв. 2020 2020-01-01T00:45:50+03:00

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К этому часу стал известен соперник молодежной сборной России в четвертьфинальном матче Чемпионата мира по хоккею, который проходит Чехии.

По итогам заключительных встреч группового этапа турнира, наши хоккеисты сыграют с командой Швейцарии, матч пройдет в Тршинеце 2 января, начало игры – в 19:30 по московскому времени.

Кроме того, в четверг пройдут и другие четвертьфинальные встречи: Швеция сыграет с Чехией, сборная США посоревнуется за выход в финал с Финляндией, а канадские хоккеисты – с молодежной командой Словакии, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, во вторник, 31 декабря, российская молодежка в последнем матче на групповом этапе ЧМ – 2020 по хоккею разгромила Германию со счетом 6:1. Поединок прошел в чешском городе Острава.

Россия - Германия 6:0. Дмитрий Воронков. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Дмитрия Воронкова в матче МЧМ-2020

ИСТОЧНИК KP.RU