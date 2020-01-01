Трамп по телефону обсудил с премьером Ирака атаку на посольство США
Вечером 31 декабря президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с иракским премьером Аделем Абд аль-Махди нападение на американское посольство в Багдаде, сообщает пресс-служба Белого дома.
В пресс-релизе отмечается, что лидеры двух стран «обсудили региональные вопросы безопасности», а Трамп «подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты Соединенных Штатов в Ираке».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава Белого дома обвинил Тегеран в организации беспорядков возле здания посольства Вашингтона в Багдаде, пообещав, что Иран «понесет полную ответственность» за атаку.
Толпа иракцев, ранее похоронивших жертв авиаудара США, с утра собралась у стен американской дипмиссии. Протестующие подожгли ворота, пытались взять здание штурмом. Охрана и полицейские для разгона демонстрантов применили слезоточивый газ, пострадали около 20 человек.
Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.
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ИСТОЧНИК KP.RU