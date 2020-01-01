В новогоднюю ночь на центральной площади Тамбова сгорела елка

1 Янв. 2020 2020-01-01T02:09:18+03:00

Пожарные приехали довольно быстро, но спасать ель было уже поздно

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Жители Тамбова, которые решили провести новогоднюю ночь не в своих домах, а на центральной городской площади, стали свидетелями того, как вспыхнула и сгорела дотла украшенная к празднику елка.

Горожане у объятой пламенем новогодней елкиФото: Кадр видео

Однако праздничное настроение это происшествие людям не испортило. Многие под веселую громкую музыку стали снимать происходящее на камеры своих телефонов, а вскоре после полуночи в Интернете стали появляться кадры объятой пламенем новогодней елочки на площади Ленина в Тамбове. Говорят, несмотря на мороз, там этой ночью было очень жарко.

Люди принялись снимать горящую ёлочку на камеры своих телефоновФото: Кадр видео

По словам очевидцев, пожарные приехали довольно быстро – похоже, были где-то недалеко, однако спасать елку было уже поздно. Вполне вероятно, что причиной пожара стал запущенный кем-то фейерверк. По другой версии горожан, огонь мог вспыхнуть из-за неисправной гирлянды.

Пожарные приехали, когда спасать новогоднюю красавицу было уже поздноФото: Кадр видео

К слову, как писал сайт kp.ru, перед новогодними праздниками спасатели рассказали, что каждый год в этот период в Москве происходит около 300 пожаров, в которых гибнут люди. Зачастую к беде приводит неосторожное обращение с пиротехникой и елочными гирляндами.

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ИСТОЧНИК KP.RU