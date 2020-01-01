Симонетта Соммаруга официально стала президентом Швейцарии

1 Янв. 2020 2020-01-01T03:11:24+03:00

Она будет занимать этот пост один год, совмещая президентские обязанности с министерскими

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В ночь на 1 января в должность президента Швейцарии официально вступила министр окружающей среды, транспорта, энергетики и связи Симонетта Соммаруга.

Она была избрана на этот пост парламентом страны 11 декабря, и весь 2020 год будет совмещать президентские обязанности с министерскими. Дело в том, что в Швейцарии глава государства меняется ежегодно: президента страны каждый год выбирают из семерых членов Федерального совета (правительства), которых тоже избирает парламент.

Симонетта Соммаруга, представляющая в четырехпартийном швейцарском правительстве Социал-демократическую партию, уже занимала пост президента страны в 2015 году. В кабинете министров 59-летняя Соммаруга работает с 2010 года, ранее она была министром юстиции и полиции, а министерство окружающей среды, транспорта, энергетики и связи возглавила в начале 2019 года, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU