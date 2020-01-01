Зеленский впервые поздравил украинцев с Новым годом в качестве президента

1 Янв. 2020 2020-01-01T04:49:59+03:00

По его словам, национальной идеей Украины должно стать стремление «быть единой страной каждый день», а не эпизодически

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский впервые поздравил украинцев с Новым годом в качестве главы государства. В своем новогоднем обращении к народу он напомнил соотечественникам, что все они разные, и призвал граждан объединиться.

«В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В Новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей», - приводятся слова Зеленского на странице офиса президента Украины в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно год назад, именно в новогоднюю ночь, шоумен и бывший КВН-щик из Кривого Рога, сыгравший главу государства в сериале «Слуга народа», объявил украинцам, что решил «идти в президенты».

«С Новым годом, с новым слугой народа», - сказал он тогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поздравление Владимира Путина с Новым годом 2020: прямая онлайн-трансляция

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Дальнего Востока (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

«Давайте поднимем бокалы за новый век России»: Как изменилась страна после этих слов Путина

20 лет назад страна готовилась к встрече не особо веселого Нового года, не подозревая не только о том, что ей предстоит увидеть сразу два поздравления, но и о том, что она вступает в новую эпоху. Владимир Путин, которого Борис Ельцин 31 декабря официально объявил своим преемником и назначил исполняющим обязанности президента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU