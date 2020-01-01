Путин: «Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей»

1 Янв. 2020 2020-01-01T05:34:56+03:00

Президент России в новогоднем обращении к россиянам отметил, что все наши личные планы и мечты неотделимы от Родины [видео]

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Поздравляя россиян с Новым годом, президент России Владимир Путин напомнил, что будущее нашей страны зависит от «усилий и вклада каждого из нас», а все наши личные планы и мечты неотделимы от Родины.

«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», - сказал глава государства в своем традиционном новогоднем обращении, которое первыми увидели жители Дальнего Востока.

Владимир Путин отметил, что только вместе мы можем решить задачи, которые стоят перед страной.

«Наше единство – основа достижения любых самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки – героическое, несгибаемое поколение победителей», - подчеркнул он.

Глава государства уверен, что настоящее волшебство новогоднего праздника проявляется в теплоте общения между родными и близкими, детьми и родителями – подарки, внимание, бескорыстная щедрость и искренние порывы. И несмотря на то, что «у каждой семьи свои новогодние традиции», всех объединяет атмосфера добра и заботы.

«Пусть счастье взаимопонимания навсегда поселится в вашем доме, поможет преодолеть все трудности, сплотит поколения. Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый», - пожелал Владимир Путин.

«Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020 годом!» - заключил президент.

Новогоднее поздравление Владимира Путина с 2020 годом 00:00 00:00

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20 лет назад страна готовилась к встрече не особо веселого Нового года, не подозревая не только о том, что ей предстоит увидеть сразу два поздравления, но и о том, что она вступает в новую эпоху. Владимир Путин, которого Борис Ельцин 31 декабря официально объявил своим преемником и назначил исполняющим обязанности президента (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU