Стало известно точное время начала матча Шейцария - Россия на МЧМ-2020

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:01:37+03:00

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По итогам матчей последнего тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд окончательно стали известны все пары четвертьфиналистов турнира. В первый раунд плей-офф пробилась и команда России, которая разгромила 6:1 сборную Германии накануне.

Наши сыграют в четвертьфинале с командой Швейцарии, которая победила в последнем туре Финляндию. Однако же, оргкомитет турнира официально опубликовал обновленное расписание встреч. Если раньше поединок планировался на 19:30 мск, то теперь же - пройдет в 14:30 по московскому времени. Встреча состоится 2 января в городе Тршинец.

В других поединках четвертьфинала сыграют:

Канада – Словакия – 17:00 (Острава)

США – Финляндия – 19:30 (Тршинец)

Швеция – Чехия – 22:00 (Острава)

Напомним, что на групповом этапе МЧМ-2020 Россия выиграла два матча - у Канады (6:0) и Германии (6:1) и дважды проиграла - Чехии (3:4) и США (1:3).

Россия - Германия 1:0. Кирилл Марченко. МЧМ-2020. 31.12.2019.Видео шайбы Кирилла Марченко в ворота сборной Германии на МЧМ-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU