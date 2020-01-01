2020-01-01T08:00:43+03:00
Политика

«Я буду там, где я нужен»: Помпео объявил, что из-за ситуации в Ираке может отказаться от запланированных поездок

Госсекретарь США намерен посетить Украину, а потом страны Средней Азии и Кипр
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, что собирается в большое зарубежное турне, однако из-за ситуации в Ираке, где накануне протестующие устроили беспорядки возле здания американского посольства в Багдаде, может изменить свои планы.

«Я надеюсь, что все же смогу выполнить эти обязательства. Я направляюсь на Украину, оттуда в Центральную Азию, а оттуда на Кипр. Но я буду там, где я нужен, чтобы обеспечить, что наши люди на Ближнем Востоке – работающие в госдепартаменте и вообще американцы – были в безопасности», - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox News.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что «если для этого понадобится изменить поездку или ненадолго ее отложить», то он так и сделает.

К слову, ранее Помпео написал на своей странице в Twitter, что за нападением на здание дипмиссии в Багдаде стоят четыре человека: по его словам, организовали атаку два террориста, а помогали им двое «иранских подручных», даже назвал их имена.

Фото: Тwitter/SecPompeo

Фото: Тwitter/SecPompeo

Напомним, как писал сайт kp.ru, буквально на днях Помпео побывал с необъявленным визитом в Ираке, он посетил авиабазу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, где находятся американские войска.

Протестующие собрались у посольства США в Багдаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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