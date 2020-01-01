Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:15:14+03:00

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Председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих попытались опровергнуть сказанное президентом России Владимиром Путиным о после страны при нацистской Германии Юзефе Липском.

Сайт kp.ru писал, что глава государства назвал дипломата "антисемитской свиньей" за его сотрудничество с фюрером Адольфом Гитлером. Политик рассказал, что Липский поддерживал идею фашистов о высылке польских евреев в Африку и даже хотел воздвигнуть за это их лидеру памятник.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU