Главный раввин Польши не согласен со словами Путина об антисемитской свинье
Президент России ранее заявил, что посол республики при нацистской Германии поддерживал идеи Гитлера
Изменить размер текста:
Председатель Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих попытались опровергнуть сказанное президентом России Владимиром Путиным о после страны при нацистской Германии Юзефе Липском.
Сайт kp.ru писал, что глава государства назвал дипломата "антисемитской свиньей" за его сотрудничество с фюрером Адольфом Гитлером. Политик рассказал, что Липский поддерживал идею фашистов о высылке польских евреев в Африку и даже хотел воздвигнуть за это их лидеру памятник.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU