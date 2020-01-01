Погода в Москве на 1 января 2020 года: минусовая температура и сильный ветер

1 Янв. 2020 2020-01-01T07:26:49+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве 1 января 2020 года

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Погода в Москве на 1 января 2020 года будет переменно облачной. Осадков почти не ожидается, а вот гололедица на дорогах возникнет.

Температура воздуха днем составит около -2..0 градусов, а в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -4..-2.

Ветер западного и северо-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами порывы воздуха могут достигать даже 12-17 м/c. Атмосферное давление слегка пониженное - 743 миллиметра ртутного столба. Такие данные приводятся на сайте Гидрометцентра России.

Напомним, что в ночь на 1 января вся Россия праздновала Новый год. Сайт kp.ru вел прямую трансляцию с площадок из разных городов нашей страны и даже из-за рубежа. Также были опубликованы лучшие фотографии корреспондентов "КП" за 2019 год и даны советы о том, как стать стройнее, умнее и моложе в ближайшие 12 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU