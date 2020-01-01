2020-01-01T08:38:16+03:00
Общество

Российские авиакомпании обязали оснащать самолеты видеокамерами

С 2020 года все новые лайнеры должны быть оборудованы передающими устройствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские авиакомпании начнут оснащать свои лайнеры видеокамерамиРоссийские авиакомпании начнут оснащать свои лайнеры видеокамерамиФото: REUTERS
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Министерство транспорта РФ обязано все российские авиакомпании оснащать самолеты видеокамерами и передающими устройствами. Соответствующий приказ вступил в силу 1 января 2020 года.

В документе говорится, что камеры нужно устанавливать на всех новых лайнерах, поступающих в распоряжение авиаперевозчиков. С 2022 года правило распространится и на самолеты, уже бывшие в эксплуатации, а с 2025-го - на все воздушные суда.

В ведомстве отмечают, что нововведение позволит эффективнее обеспечивать безопасность находящихся на борту людей. Речь идет о пресечении террористических актов, а также других инцидентов, которые могут нанести материальный ущерб, вред здоровью и жизням людей.

Сами авиакомпании подвергли идею критике. Дело в том, что установка оборудования на самолеты будет стоить очень дорого, и часть расходов, вероятнее всего, ляжет на пассажиров. Это приведет к подорожанию авиабилетов, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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