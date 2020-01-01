2020-01-01T09:33:28+03:00
Общество

Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах России стало бесплатным

До настоящего момента вход был свободным лишь для льготников и обладателей билетов на поезда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посещение туалетов на 344 железнодорожных вокзалах России станет бесплатнымПосещение туалетов на 344 железнодорожных вокзалах России станет бесплатнымФото: Алексей БУЛАТОВ
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"Российские железные дороги" отменили взимание платы за посещение туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Новое правило распространяется на территорию всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

До настоящего момента пользоваться туалетами бесплатно могли лишь льготники и пассажиры, у которых есть билеты на поезда. Многие граждане жаловалось на высокую стоимость услуги. Цена за проход в санитарную комнату составляла около 50 рублей для московских вокзалов.

Сайт kp.ru писал, что отмена платы за посещение туалетов должна повысить уровень удовлетворенности пассажиров и поддержать положительный имидж РЖД.

"С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах", — цитирует РИА Новости представителя дирекции вокзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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