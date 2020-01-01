Посещение туалетов на железнодорожных вокзалах России стало бесплатным
"Российские железные дороги" отменили взимание платы за посещение туалетов на вокзалах с поездами дальнего следования. Новое правило распространяется на территорию всей страны. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.
До настоящего момента пользоваться туалетами бесплатно могли лишь льготники и пассажиры, у которых есть билеты на поезда. Многие граждане жаловалось на высокую стоимость услуги. Цена за проход в санитарную комнату составляла около 50 рублей для московских вокзалов.
Сайт kp.ru писал, что отмена платы за посещение туалетов должна повысить уровень удовлетворенности пассажиров и поддержать положительный имидж РЖД.
"С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах", — цитирует РИА Новости представителя дирекции вокзалов.
ИСТОЧНИК KP.RU