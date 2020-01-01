Зарубежные онлайн-посылки дороже €200 обложили пошлинами

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:43:07+03:00

Также почтовое отправление должно весить не более 31 килограмма

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В России понизили порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных онлайн-магазинов. С 1 января 2020 года сбор будет взиматься со всех почтовых отправлений из-за границы стоимостью более 200 евро. Правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе и распространяются на все страны Евразийского экономического союза.

Нововведение затрагивает каждую отдельную посылку, вес которой не должен превышать 31 килограмм. До настоящего момента без пошлины можно было ввозить товары стоимостью 500 евро, но при этом учитывались все отправления за месяц.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU