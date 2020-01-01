В России утвердили стандарты органической продукции

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:19:02+03:00

Такие товары производятся с соблюдением определенных требований и помечаются особым значком - зеленым листиком

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В России вступил в силу закон "Об органической продукции". Документ регламентирует производство такой еды, ее хранение производство, маркировку, упаковку и реализацию, а также закрепляет право отрасли на получение государственной поддержки.

Продукция должна соответствовать ряду экологических стандартов и требований. Так, например, ее необходимо хранить и перевозить исключительно отдельно от неорганической, а применение при производстве пестицидов, гормональных препаратов, агрохимикатов, антибиотиков и стимуляторов роста запрещено. Упаковка не должна иметь отношения к материалам, загрязняющим окружающую среду.

Если продукция соответствует всем этим требованиям, то ее маркируют зеленым листком. Товары, не прошедшие сертификацию, не могут называться "органическими", однако употреблять в описании такие слова, как "фермерский", "экологичный", "зеленый" и прочее производителям не запрещено.

Ознакомиться с другими нововведениями 2020 года можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU