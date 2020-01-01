В России подорожали сигареты и алкоголь
Повышена ставка акцизов на табак, вейпы, вино и другие спиртные напитки
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С 1 января 2020 года в России повышается ставка акцизов на табачные изделия и алкоголь. Так, например, для тысячи штук сигарет она составит 1 966 рублей плюс 14,5% расчетной стоимости, а для жевательного, нюхательного и курительного табака - 3 172 рублей за один килограмм.
Нововведением стал акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака. Это значит, что вейпы подорожают как минимум на размер ставки — 50 рублей с устройства.
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ИСТОЧНИК KP.RU