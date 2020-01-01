В новогодних гуляниях в России приняли участие около 6,5 млн человек

1 Янв. 2020 2020-01-01T13:52:07+03:00

В ночь с 31 декабря на 1 января было проведено более 10,5 тысячи праздничных мероприятий

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В новогодних массовых гуляниях в России в ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020-го приняли участие около 6,5 миллиона человек. Такие данные приводит официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

По ее словам, по всей стране было проведено свыше 10,5 тысячи праздничных мероприятий. Обеспечением порядка на улицах занимались порядка 67,4 тысяч сотрудников МВД. Также для этих целей привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, общественных формирований и народных дружин.

"Нарушений общественного порядка не допущено. Полицейские продолжают нести службу на праздничных концертах и в местах массовых гуляний", - сообщается на сайте ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752858" frameborder="0"></iframe> Как мир встретил 2020 год.Вот и наступил 2020 год! Давайте посмотрим, как мир его встретил. Кстати, а где вы отмечали Новый год?

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ИСТОЧНИК KP.RU