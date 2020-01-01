Новый год на планете за три минуты
Во всем мире наступил 2020 год. Человечество отсчитало еще одно десятилетие и шагнуло в будущее с ошеломляющим размахом.
Празднование длилось всю ночь, а в некоторых странах еще больше. Люди запускали фейерверки, водили хороводы, устраивали карнавалы, концерты и различные перфомансы. Все это, конечно же, запечатлели миллионы объективов.
Сайт kp.ru объединил все самое красивое в один трехминутный ролик. В видео попали кадры из Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Берлина, Парижа, Сеула, Дубая, Гонконга, Сиднея и Рио-де-Жанейро.
Только в России, по довольно приблизительным данным, в массовых гуляниях поучаствовали около 6,5 миллиона человек, а кому-то даже удалось отметить Новый год дважды. Пассажиры рейсов Токио - Лос-Анджелес и Новая Зеландия -Таити вылетели из аэропортов в 2020 году, а приземлились в местах назначения снова в 2019-м.
Как мир встретил 2020 год.Вот и наступил 2020 год! Давайте посмотрим, как мир его встретил. Кстати, а где вы отмечали Новый год?
ИСТОЧНИК KP.RU