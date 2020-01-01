2020-01-01T16:44:48+03:00
Общество

С нового года пособия на детей будут платить до трех лет

Ежемесячные выплаты семьи будут получать в рамках нацпроекта «Демография»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пособия ввели в 2019 году для семей, где родился первенецПособия ввели в 2019 году для семей, где родился первенецФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России с 1 января 2020 года увеличится срок выплат пособия на детей. Выплаты ввели с 1 января 2019 года, деньги положены семьям, где родился первый и второй ребенок. Поскольку программа действует в рамках нацпроекта «Демография», то и срок реализации проекта – до 2024 года.

В 2020-м главным изменением станет увеличение срока выплат пособия до трех лет, раньше семьи могли рассчитывать на ежемесячную финансовую поддержку до достижения ребенком 1,5 лет. Речь идет о пособии, которое в народе назвали «путинским».

Второе изменение касается категории семей, которым положены выплаты. Раньше претендовать на пособие могли семьи, где на каждого члена семьи, включая родившегося ребенка, меньше 1,5 прожиточных минимумов. Теперь право подать заявку есть у семей, где на каждого – меньше двух прожиточных минимумов.

О других изменениях в законе, произошедших в законе с 1 января 2020 года, читайте в материале на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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