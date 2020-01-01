В Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан» детям русскоязычного населения

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:22:49+03:00

«Негражданами» в Латвийской республике считаются бывшие граждане СССР, которые проживают в стране с 1992 года

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В Латвии с 1 января 2020 года отменили присвоение статуса «неграждан» детям. Речь идет о детях, рожденных в родителями, имеющими юридический особый статус "Неграждане". Он предоставляется латвийскими властями людям, проживающим в стране (в основном это русскоязычное население, бывшие граждане СССР и их дети), и не имеющим гражданства Латвийской республики.

В стране предусмотрен ряд ограничений для этой категории жителей. Например, они не могут работать в полиции, служить по контракту в армии или свободно работать в других странах Евросоюза. «Негражданам» и их детям нужно было сдать экзамен на знание латышского языка, истории страны, выучить гимн, чтобы получить гражданство. Многие принципиально отказываются это делать, считая политику властей страны дискриминацией, с учетом того, что «неграждане» проживают в Латвии десятилетиями.

Как сообщает «Российская газета» в 2018 году депутаты Республики приняли закон, согласно которому с 1 января 2020 года все дети, в том числе и дети «неграждан», автоматически получают латвийское гражданство. Исключение может быть только одно - если ребенок является гражданином другой страны.

Сайт kp,ru писал о мужчине, который в Латвии объявил голодовку из-за тещи - женщина по состоянию здоровья не может пройти экзамен на получение гражданства. Но в госструктурах отказываются признать деменцию как уважительную причину для несдачи экзамена по знанию языка и истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU