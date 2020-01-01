2020-01-01T18:08:16+03:00
Происшествия

Нерешительный грабитель пытался обчистить банк в новый год, но получил отказ кассира и ушел

Мужчину теперь ищет полиция
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские ведут розыск мужчины, который пытался ограбить банкПолицейские ведут розыск мужчины, который пытался ограбить банкФото: Олег ЗОЛОТО
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В Москве мужчина в медицинской маске попытался ограбить банк накануне нового года. В отделение кредитной организации на востоке столицы он явился 31 декабря 2019 года с оружием. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, неизвестный потребовал отдать ему деньги.

Но работница банка не растерялась и решила не делать грабителю такой «щедрый подарок» к празднику. Она отказала мужчине, несмотря на то, что в руках у того было оружие. Грабитель спорить не стал и спрятав пистолет, вышел из отделения. Теперь, несмотря на то, что денег он все таки не получил, мужчине грозит уголовная ответственность:

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), - сообщили корреспондентам ТАСС в пресс-службе МВД Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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