Синоптики объявили «желтый уровень» погодной опасности в Москве

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:41:54+03:00

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В Москве объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Согласно классификации интенсивности опасности погодных явлений желтый – это потенциально опасная погода. Как сказано на сайте Гидрометцентра, со среды 1 января по четверг 2 января жителям Москвы и Подмосковья нужно будет опасаться гололедицы. Из-за перепада температур от минусовых до плюсовых значений и обратно, на дорогах будет образовываться корка льда.

В четверг в Москве ожидается плюсовая температура до +3 и осадки в виде мокрого снеге. В ночные часы похолодает до -2.

Зима 2019 году уже побила несколько рекордов, например, 23 декабря оказалось самым теплым за последние 140 лет. Вместе с температурами гораздо выше климатической нормы, синоптики фиксируют и аномально бесснежную зиму. Осадки в последние дни года выпали, но только как "косметическое убранство", сугробов в Центральной части России еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU