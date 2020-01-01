Новый глава ВАДА Банька поможет «чистым» спортсменам

1 Янв. 2020 2020-01-01T18:53:05+03:00

Поляк Витольд Банька с 1 января 2020 года вступил в должность президента всемирной организации

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Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька пообещал защитить «чистых» спортсменов. Он вступил в должность с 1 января 2020 года, первое обращение на новом посту он сделал в твиттер 1 января. Банька признался, что руководство ВАДА стало для него большой ответственностью.

- Я хочу сделать все возможное, чтобы защитить права чистых спортсменов и создать для них бездопинговую среду. Смирение и трудолюбие - эти ценности помогут мне.

В прошлом Витольд Банька и сам был спортсменом-легкоатлетом, завершив карьеру ушел в политику и возглавил министерство спорта и туризма Польши.

В 2019 года в ВАДА приняли решение отстранить от участия от всемирных спортивных соревнований атлетов из России. Причиной стала проверка антидопинговой лаборатории в Москве, данные которой по версии комиссии всемирной организации, были изменены.

В России не согласились с санкциями и потребовали отменить наказание для спортсменов, которые не замешаны в допинговом скандале.

ИСТОЧНИК KP.RU