«Забыл, что не президент»: В Сети обсуждают новогоднее поздравление Порошенко

1 Янв. 2020 2020-01-01T19:17:03+03:00

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Украинцев в этом году поздравляли с новым годом сразу два президента – бывший и действующий. Два телеканала, «Пятый» и «Прямой», транслировали обращение экс-главы государства. Обе компании контролирует Петр Порошенко, причем его поздравление пустили в эфир раньше, чем включили запись с участием Владимира Зеленского.

Такой же ход в 2018 году сделал сам Зеленский, в ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года в эфире телеканала «1+1» он обратился к украинцам и тогда впервые официально объявил, что вступает в предвыборную гонку.

В Сети повторение политического «трюка» не оценили. Жители Украины разделились в основном на тех, кто обвинил Петра Порошенко в не оригинальности, и тех, кто шутил, что он просто забыл, что уже не президент.

- Кто-нибудь скажите ему, что он уже не президент... поздно пить боржоми, - писали в комментариях к видео новогоднего обращения в YouTube.

- Не успокаивается! Когда за ним уже придут? Когда начнутся посадки воров? Кинокомедия! Сейчас Порошенко выглядит как комик!

Напомним, в отношении бывшего главы государства возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям, включая госизмену и превышение полномочий.

- Мне кажется когда Порох поймёт что уже не быть ему никогда президентом, он пойдёт в патриархи, -писали в комментариях украинцы.

Новогоднее обращение Порошенко к украинцам.Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - транслировали поздравление бывшего президента страны в новогоднюю ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU