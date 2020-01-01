2020-01-01T19:51:20+03:00
В мире

Вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын выступил с обещанием реализовать ядерную программу

Северокорейский лидер объявил, что больше не связан обязательствами с США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ким Чен ЫнКим Чен ЫнФото: REUTERS
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые отказался от новогоднего обращения к гражданам страны. Вместо этого на корейском телевидении показали декабрьское заседание Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Выступая с трибуны, Ким Чен Ын обвинил США в том, что они выдвигают «гангстерские требования» в вопросе денуклеаризации.

Представители США и Северной Кореи вели переговоры по отказу от ядерного вооружения. Договориться стороны должны были до конца 2019 года, но этот срок американцы назвали искусственно сокращенным и потому вопрос так и не был решен, предложения для Северной Кореи не сформированы. Накануне нового года в Северной Корее пообещали, что в традиционной новогодней речи Ким Чен Ын определит «новый путь» развития отношений с США. И он это сделал.

Северокорейский лидер заявил, что больше не связан с американцами обязательствами и продолжит разработку ядерного оружия.

- Масштабы и глубина сдерживания испытаний будут должным образом скоординированы в зависимости от позиции Соединенных Штатов, - приводит слова Ким Чен Ына Reuters.

Он сообщил, что мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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