Путин утвердил в штате службы судебных приставов 20 генеральских должностей

1 Янв. 2020 2020-01-01T20:05:17+03:00

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В штате службы судебных приставов появится 20 новых генеральских должностей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся структуры ФССП в связи с вступлением с 1 января 2020 года в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты». ФССП больше не относится к разряду обычной государственной службы, а является "иного вида государственной службой". Поэтому в ведомстве появятся звания, такие как в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

В Центральном аппарате Службы судебных приставов появятся должности генерал-полковник, генерал-лейтенант, генерал-майор.

С 1 января 2020 года вступает в силу еще ряд законов. Так, например, номера на автомобили будут выдавать прямо в автосалонах, увеличится срок выплат пособия на детей с 1,5 до 3 лет, а покупателей вторичного жилья защитят от мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU