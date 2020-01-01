2020-01-01T20:05:17+03:00
Общество

Путин утвердил в штате службы судебных приставов 20 генеральских должностей

С 1 января меняется структура ФССП
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент подписал указ о создании 20 генеральских должностейПрезидент подписал указ о создании 20 генеральских должностейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В штате службы судебных приставов появится 20 новых генеральских должностей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Изменения коснутся структуры ФССП в связи с вступлением с 1 января 2020 года в силу закона «О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты». ФССП больше не относится к разряду обычной государственной службы, а является "иного вида государственной службой". Поэтому в ведомстве появятся звания, такие как в МВД, прокуратуре и Следственном комитете.

В Центральном аппарате Службы судебных приставов появятся должности генерал-полковник, генерал-лейтенант, генерал-майор.

С 1 января 2020 года вступает в силу еще ряд законов. Так, например, номера на автомобили будут выдавать прямо в автосалонах, увеличится срок выплат пособия на детей с 1,5 до 3 лет, а покупателей вторичного жилья защитят от мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин утвердил в штате службы судебных приставов 20 генеральских должностей
Вместо новогоднего обращения Ким Чен Ын выступил с обещанием реализовать ядерную программу
«Забыл, что не президент»: В Сети обсуждают новогоднее поздравление Порошенко
Новый глава ВАДА Банька поможет «чистым» спортсменам
Синоптики объявили «желтый уровень» погодной опасности в Москве
Россиянин выиграл миллиард в Новый год
Нерешительный грабитель пытался обчистить банк в новый год, но получил отказ кассира и ушел
С 1 января на очередные полгода увеличивается пенсионный возраст
Для украинцев начали действовать новые цены на газ
В Латвии больше не будут предоставлять статус «неграждан» детям русскоязычного населения
Лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования «Тур де Ски»
С нового года пособия на детей будут платить до трех лет