Астронавты из Индии будут готовиться к своей первой миссии в России

1 Янв. 2020 2020-01-01T21:58:01+03:00

Сколько займет времени подготовка астронавтов из Индии, не известно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первые четыре индийских астронавта начнут подготовку к первой пилотируемой миссии «Гаганьян». До этого астронавты из Индии не были на МКС. Глава Индийской организации космических исследований сообщил, что большая часть подготовки уже завершена была в 2019 году.

- Определены для подготовки четыре астронавта, отобранных в индийских Военно-воздушных силах. Начало их подготовки запланировано с третьей недели января. Она пройдет в России, - приводит его слова издание Hindustan Times.

Он не стал уточнять, есть ли в числе этих четырех астронавтов женщины, но в 2018 году премьер-министр Индии намекал, что в одним из первых астронавтов страны может стать девушка.

В октябре 2019 года состоялся первый женский выход в открытый космос. До этого женщины-астронавты совершали миссию, но исключительно в компании мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU