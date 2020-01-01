2020-01-01T22:38:36+03:00
Политика

Генсек ООН обеспокоен «новогодним» заявлением Ким Чен Ына

Северокорейский лидер впервые не стал поздравлять граждан с новым годом, вместо этого выпустил обращение, адресованное США
Юлия САЛЬНИКОВА
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Антониу Гутерриш, генсек ООНАнтониу Гутерриш, генсек ООНФото: REUTERS
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В ООН обеспокоены заявлением лидера Северной Кореи о продолжении испытаний ядерного оружия, несмотря на мораторий. После того, как представителям КНДР и США не удалось договориться об условиях продления моратория на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерных бомб, Ким Чен Ын официально заявил, что скоро «весь мир узнает о разработках Северной Кореи. Сделал он это в первый день 2020 года вместо традиционного новогоднего обращения к гражданам.

Ранее в Пхеньяне заявляли, что в случае неудачи на переговорах с США, если им не предоставят выгодные условия соглашения, Трампу стоит готовиться к «рождественскому подарку».

- Генеральный секретарь ООН очень надеется, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности. Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено, - заявил в своем заявлении пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, его слова приводит Reuters.

В Пхеньяне обвинили США в совместных военных учениях с Южной Кореей, от Вашингтона ждали предложений о новых уступках в переговорах по поводу ядерного арсенала КНДР. Таких предложений не поступило. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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