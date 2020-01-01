Участник обмена задержанными между Киевом и Донбассом рассказал о пытках в плену «Айдара»

1 Янв. 2020 2020-01-01T23:02:29+03:00

Доброволец из России Евгений Шаталов был одним из 124 человек, которых украинские власти обменяли 29 декабря

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Россиянин рассказал о пытках, которым его подвергали в плену украинского националистического батальона «Айдар». Захвачен он был в 2017 году, спустя три года после того как вступил добровольцем в ряды ополчения Донбасса. Евгений Шаталов рассказал РИА Новости, как получил удар по голове, а когда очнулся, уже был в подвале. Освободиться ему удалось только 29 декабря 2019 года, в день, когда между Киевом и Донбассом прошел обмен. Украинские власти передали 124 задержанных, Донбасс передал Киеву 76 человек.

О нахождении в подвале «Айдара» россиянина заставляли давать против себя показания.

- Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось,- рассказал Шаталов журналистам.

В помещении, где проходил допрос, были со слов россиянина даже сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Пытки продолжались на протяжении недели, после того, как его вывели из подвала, продолжали оказывать психологическое давление.

- После моей доставки в Краматорск меня повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники меня отказывались принимать, я был избит, у меня были отморожены ноги, -вспоминает мужчина.

Другой участник обмена 29 декабря обвинил сотрудников СБУ в том, что дела на задержанных фабриковали вне зависимости от данных показаний. Так, 85-летнего ученого обвинили в шпионаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/752639" frameborder="0"></iframe> Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU