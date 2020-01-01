Участник обмена задержанными между Киевом и Донбассом рассказал о пытках в плену «Айдара»
Россиянин рассказал о пытках, которым его подвергали в плену украинского националистического батальона «Айдар». Захвачен он был в 2017 году, спустя три года после того как вступил добровольцем в ряды ополчения Донбасса. Евгений Шаталов рассказал РИА Новости, как получил удар по голове, а когда очнулся, уже был в подвале. Освободиться ему удалось только 29 декабря 2019 года, в день, когда между Киевом и Донбассом прошел обмен. Украинские власти передали 124 задержанных, Донбасс передал Киеву 76 человек.
О нахождении в подвале «Айдара» россиянина заставляли давать против себя показания.
- Топили в тазике с водой, стреляли под ноги, избивали в подвале ногами по почкам, по ребрам, оставляли на некоторое время, и далее все продолжалось,- рассказал Шаталов журналистам.
В помещении, где проходил допрос, были со слов россиянина даже сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Пытки продолжались на протяжении недели, после того, как его вывели из подвала, продолжали оказывать психологическое давление.
- После моей доставки в Краматорск меня повезли в изолятор временного содержания, где сотрудники меня отказывались принимать, я был избит, у меня были отморожены ноги, -вспоминает мужчина.
Другой участник обмена 29 декабря обвинил сотрудников СБУ в том, что дела на задержанных фабриковали вне зависимости от данных показаний. Так, 85-летнего ученого обвинили в шпионаже.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова озвучила итоги обмена пленными.
ИСТОЧНИК KP.RU