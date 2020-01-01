2020-01-01T23:53:59+03:00
В мире

В Мексике у самолета американской компании загорелся двигатель перед взлетом

Пассажиров попросили покинуть воздушное судно
Мария ИГНАТЬЕВА
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В столичном аэропорту Мексики у самолета американской компании загорелся двигатель перед взлетомВ столичном аэропорту Мексики у самолета американской компании загорелся двигатель перед взлетомФото: Иван ВИСЛОВ
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В аэропорту столицы Мексики произошло ЧП с пассажирским самолетом Boeing 757-200, который принадлежит американской компании Delta. Воздушное судно должно было вылететь в Нью-Йорк, однако не смогло это сделать. Причиной отложенного рейса стало возгорание одного из двигателей боинга.

- Горело одно крыло, самолет был полон, на борту было много детей, нас попросили покинуть борт, мы сильно испугались, потому что должны были вот-вот взлететь, - цитирует одного из пассажиров самолета местная газета Milenio.

Отмечается, что самолет не получил серьезных повреждений в результате случившегося. О пострадавших дополнительно не сообщается. По данным местной газеты, американская авиакомпания пока никак не прокомментировала информацию о возгорании одного из двигателей принадлежащего им самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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