В Мексике у самолета американской компании загорелся двигатель перед взлетом

1 Янв. 2020 2020-01-01T23:53:59+03:00

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В аэропорту столицы Мексики произошло ЧП с пассажирским самолетом Boeing 757-200, который принадлежит американской компании Delta. Воздушное судно должно было вылететь в Нью-Йорк, однако не смогло это сделать. Причиной отложенного рейса стало возгорание одного из двигателей боинга.

- Горело одно крыло, самолет был полон, на борту было много детей, нас попросили покинуть борт, мы сильно испугались, потому что должны были вот-вот взлететь, - цитирует одного из пассажиров самолета местная газета Milenio.

Отмечается, что самолет не получил серьезных повреждений в результате случившегося. О пострадавших дополнительно не сообщается. По данным местной газеты, американская авиакомпания пока никак не прокомментировала информацию о возгорании одного из двигателей принадлежащего им самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU