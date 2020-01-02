2 Янв. 2020 2020-01-02T00:27:15+03:00

Адвокат Трампа заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Фото: REUTERS

Рудольф Джулиани заявил, что готов представить интересы президента на процессе в Сенате

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания по делу об импичменте американского лидера, в котором разбирается Сенат. Правозащитник подчеркнул свою готовность представить интересы президента на этом процессе.

- Я бы дал показания, - коротко заявил Джулиани в разговоре с журналистами в поместье президента США Мар-а-Лаго во Флориде.

Адвокат также предположил, что обвинения можно было бы предъявить и политическим оппонентам Трампа, которые и добиваются его отстранения от кресла президента. Джулиани заявил, что с удовольствием занялся бы эти делом.

Напомним, главу государства обвиняют по двум статьям: в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствованию деятельности Конгресса. Таким образом Трамп стал третьим президентом в истории США, столкнувшимся с этой неприятной процедурой. Трамп назвал это "политическим самоубийством демократов".

ИСТОЧНИК KP.RU