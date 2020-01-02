Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис
Госбюрo расследований Украины сообщилo, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления". Ведомство опубликовало эту информацию на своем сайте.
- Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением, - сообщает ведомство.
Госбюро намерено повысить эффективность работы следственных и оперативных подразделений. Они пригласили общественность, чтобы обсудить реализацию этих планов, а также для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений.
- Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и другого. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения, - добавили в ведомстве.
Напомним, что с декабря Госбюро возглавляет Ирина Венедиктова - депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа». Прежнего руководителя Романa Трубу уволил президент Украины Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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