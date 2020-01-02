2020-01-02T01:03:48+03:00
Политика

Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризис

В работе ведомства выявлены существенные нарушения
Мария ИГНАТЬЕВА
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Украинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризисУкраинское Госбюро расследований обнаружило у себя кризисФото: REUTERS
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Госбюрo расследований Украины сообщилo, что обнаружило в своей деятельности "кризисные явления". Ведомство опубликовало эту информацию на своем сайте.

- Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением, - сообщает ведомство.

Госбюро намерено повысить эффективность работы следственных и оперативных подразделений. Они пригласили общественность, чтобы обсудить реализацию этих планов, а также для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений.

- Мы ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и другого. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлены их подтверждения, - добавили в ведомстве.

Напомним, что с декабря Госбюро возглавляет Ирина Венедиктова - депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа». Прежнего руководителя Романa Трубу уволил президент Украины Владимир Зеленский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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