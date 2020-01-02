Врач рассказал о смертельной опасности при борьбе с похмельем

2 Янв. 2020 2020-01-02T01:26:22+03:00

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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, чем опасен привычный многим метод борьбы с похмельем - употребить новую дозу алкоголя. По словам врача, это может быть смертельно для человека.

- Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель, - объяснил врач в разговоре с RT.

Эксперт также подчеркнул, что похмелье - это остаточная алкоголизация. Уравновесить организм, как уверяет Брюн, можно и другими способами, которые не включают в себя алкоголь. Нарколог заявил, что после употребления большого количества спиртных напитков прийти в ному поможет кефир, крепкий бульон, а также капустный рассол.

ИСТОЧНИК KP.RU