2020-01-02T01:26:22+03:00
Общество

Врач рассказал о смертельной опасности при борьбе с похмельем

Нарколог назвал действенные способы, которые не навредят организму
Мария ИГНАТЬЕВА
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Врач рассказал о смертельной опасности при борьбе с похмельемВрач рассказал о смертельной опасности при борьбе с похмельемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, чем опасен привычный многим метод борьбы с похмельем - употребить новую дозу алкоголя. По словам врача, это может быть смертельно для человека.

- Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель, - объяснил врач в разговоре с RT.

Эксперт также подчеркнул, что похмелье - это остаточная алкоголизация. Уравновесить организм, как уверяет Брюн, можно и другими способами, которые не включают в себя алкоголь. Нарколог заявил, что после употребления большого количества спиртных напитков прийти в ному поможет кефир, крепкий бульон, а также капустный рассол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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