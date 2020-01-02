2020-01-02T01:48:31+03:00
В мире

В новогоднюю ночь в США около 10 человек погибли в перестрелке

В основном огонь открывали в барах и ночных клубах
Мария ИГНАТЬЕВА
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В новогоднюю ночь в США около 10 человек погибли в перестрелкеВ новогоднюю ночь в США около 10 человек погибли в перестрелкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США во время новогодней ночи по меньшей мере десять человек стали жертвами перестрелок, которые затевались преимущественно в барах и ночных клубах.

По данным газеты USA Today, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо в штате Флорида. В ходе перестрелки в Техасе погибли двое человек. Еще несколько жертв стрельбы в двух других штатах - в городе Сент-Луис в Миссури и Филадельфии в Пенсильвании.

Как писал сайт kp.ru, в США число массовых убийств за 2019 год стало рекордным для страны. В Штатах за минувшие 12 месяцев был зарегистрирован 41 случай таких нападений. Из них 33 инцидента были со стрельбой. Речь идет об эпизодах, когда от рук злоумышленников погибали больше четырех человек. Сообщалось, что в прошлом году в массовых нападениях в США погибли 211 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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