2020-01-02T04:02:08+03:00
Общество

Эксперты ВОЗ развеяли миф о восстановлении печени с помощью рассола

Специалисты рекомендуют употреблять все в меру, чтобы избежать необходимости восстанавливать здоровье
Мария ИГНАТЬЕВА
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Эксперты ВОЗ развеяли миф о восстановлении печени с помощью рассолаЭксперты ВОЗ развеяли миф о восстановлении печени с помощью рассолаФото: Александр АБРАМОВ
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Эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявила, что маринованные овощи, квашеная капуста или сыр не помогут в восстановлении здоровья и печени после праздничных застолий. По словам специалиста, эти продукты не лекарства, а значит не могут оказать лечебного воздействие на организм.

Как пишет РИА Новости, к мнению, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, могут благоприятно повлиять на микрофлору кишечника и восстановить печень после принятия алкоголя, пришли китайские ученые.Но во Всемирной организации здравоохранения это умозаключение опровергли.

- Маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет - употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим советом, - сказал эксперт ВОЗ.

Он уточнил, что лучше не перебарщивать с салатами и шампанским. Тогда не придется и восстанавливаться после праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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