2 Янв. 2020 2020-01-02T05:57:02+03:00

На Тайвайне с радаров пропал вертолетом с начальником генштаба на борту Фото: Ростислав НЕТИСОВ

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На Тайване пропала связь с вертолетом, на борту которого были около 13 высокопоставленных военных чиновников. Среди них также находился начальник генштаба страны генерал- полковник Шэнь Имин.

По данным газеты Global Times, вертолет Black Hawk принадлежит министерству обороны Тайваня. Он пропал с радаров и перестал выходить на связь в четверг, 2 января утром. Сообщается, что примерно в 9:00 по местному времени вертолет совершил вынужденную посадку в северной части острова в одном из горных районов, расположенных неподалеку от города Илань.

О пострадавших в результате случившегося на данный момент не сообщается. О причинах вынужденной посадки также нет никакой информации. Китайские СМИ пишут, известно, что на место происшествия были направлены несколько спасательных бригад.

ИСТОЧНИК KP.RU