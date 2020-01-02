2020-01-02T06:38:15+03:00
В мире

Официально перестало существовать название "Голландия"

Местные органы власти, частные компании и вузы будут использовать только название Нидерланды
Мария ИГНАТЬЕВА
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Официально перестало существовать название "Голландия"Официально перестало существовать название "Голландия"Фото: Ольга ИВАШЕНКО
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С 1 января 2020 года официально перестало существовать название "Голландия". Теперь местные органы власти, а также вузы и частные компании будут использовать название Нидерланды.

Как пишет The Guardian, правительство страны считает, что это решение позволит перераспределить туристический потом. Большая часть путешественников приезжают именно в историческую Голландию. Речь идет об Амстердаме, Гааге и Харлеме. Эти города не без сложностей справляются с большим количеством туристов.

Власти страны надеются с помощью реформы привлечь внимание туристов у непопулярным регионам. Также они полагают, что сменой названия страна избавилась от специфического имиджа, связанного с легализацией наркотиков и проституции. Власти страны выделили на реформу названия порядка 200 тысяч евро.

Отмечается, что в Амстердаме почти полностью были отменены экскурсии по "кварталам красных фонарей". А последние годы правительство сокращает число легальных борделей по стране.

Сайт kp.ru, ранее публиковал 10 мифов о стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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