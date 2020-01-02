Эксперты сообщили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей

2 Янв. 2020 2020-01-02T07:01:47+03:00

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Нидерландская консалтинговая фирма To70 сообщила, что число крушений крупных коммерческих самолетов и погибших в авиакатастрофах в 2019 году по сравнению с 2018 голом сократилось вдвое.

Согласно данным компании, в минувшем году было 86 авиапроисшествий. Смертельными были восемь из низ. В 2018 году, для сравнения, инцидентом с воздушными суднами было 160. Из них в 13 погибли люди. Более чем вдвое сократилось число жертв авиакатастроф. Если в двумя годами ранее при крушении самолетов погибли 534 человека, то в 2019-м - 257.

Отмечается, что самыми серьезными авиакатастрофами 2019 года стали три случая. Крушение Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines стало крупнейшим ЧП. Как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек из 33 стран. Также в списке ЧП самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот". Тогда в результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Третьей крупнейшей авиакатастрофой стало крушение Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Казахстане. Погибли 15 человек, больше 30 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU